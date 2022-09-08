Агент Маркова поделился мнением о будущем футболиста в «Арсенале»

Агент нападающего Евгения Маркова Андрей Талаев рассказал, что думает о будущем футболиста. «Арсенал» не включил 28-летнего игрока в заявку на сезон-2022/23.

Сообщалось, что в тульском клубе хотели, чтобы он пошел на троекратное понижение зарплаты. В итоге Марков подал заявление в палату по разрешению споров РФС.

«Мы выиграли наш спор с «Арсеналом», РФС встали на нашу сторону. Теперь занимаемся поиском команды для Евгения. Есть чуть меньше месяца, чтобы найти новый клуб для Жени. Какие варианты? Я не могу сказать, что нас прямо там сидят и ждут, но общение ведем с несколькими командами. Евгений сейчас индивидуально занимается с тренером по физподготовке, он в хорошей форме и готов играть», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошедшем чемпионате Евгений Марков провел 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.