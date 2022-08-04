В «Нижнем Новгороде» опровергли информацию о ведении переговоров с Джорджевичем

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о ведении переговоров по подписанию нападающего Луки Джорджевича.

«Нет, «Нижний Новгород» не ведет переговоры с Лукой Джорджиевичем», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что 28-летний футболист ведет переговоры с «Торпедо» и «Нижним».

В данный момент Джорджевич является свободным агентом. Последним клубом футболиста был «Вайле», за который он играл в сезоне-2021/22. В составе датской команды форвард забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах.