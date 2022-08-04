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Сегодня, 13:55

В «Нижнем Новгороде» опровергли информацию о ведении переговоров с Джорджевичем

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о ведении переговоров по подписанию нападающего Луки Джорджевича.

«Нет, «Нижний Новгород» не ведет переговоры с Лукой Джорджиевичем», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что 28-летний футболист ведет переговоры с «Торпедо» и «Нижним».

В данный момент Джорджевич является свободным агентом. Последним клубом футболиста был «Вайле», за который он играл в сезоне-2021/22. В составе датской команды форвард забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах.

Лука Джорджевич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Факел
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 - : -
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 - : -
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Федор Смолов

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Краснодар

 4
Николай Комличенко

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Ростов

 3
П
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Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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Локомотив

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