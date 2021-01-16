В МИД России раскритиковали блокировку YouTube-канала «Ахмата»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на блокировку YouTube-канала «Ахмата».

Сообщалось, что ограничения связаны с санкциями, введенными Министерством финансов США, против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции коснулись его активов и организаций, которые с ним связаны. В их число попал клуб «Ахмат».

«YouTube заблокировал аккаунт футбольного клуба «Ахмат». Наверное, в объяснение что-нибудь промямлят про санкции и так далее. У меня вопрос. Если американские интернет-олигархи перешли к политике репрессий, то нужно быть честными перед самими собой и отстаивать декларируемые идеалы — борьбу с фейками, финансированием терроризма, вовлечённостью в незаконную деятельность. Что там с блокировкой аккаунтов всех американских деятелей, причастных к незаконным военным кампаниям США за рубежом, которые унесли миллионы жизней невинных людей? Когда ожидать отключения, например, Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря США, который в Совбезе ООН, двумя пальцами держа пробирку с белым порошком, врал всему миру о наличии у Багдада оружия массового уничтожения? Результат вранья — сотни тысяч убитых в Ираке гражданских лиц. Достоин отключения по всем параметрам, которые заявляются соцсетями как «правила сообщества», — написала Захарова в Facebook.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице.