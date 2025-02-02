В махачкалинском «Динамо» опровергли информацию о переговорах со «Спартаком» по Волку

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к голкиперу команды Давиду Волку. Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что красно-белые направляли запрос в «Динамо» по поводу покупки футболиста.

«Вранье, ни с кем не общались. Даже неофициально ни с кем не разговаривали», — сказал Газизов «СЭ».

В этом сезоне 23-летний Волк сыграл 21 матч и пропустил 19 мячей.