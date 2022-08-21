В «Локомотиве» заявили, что пока не получали транши за переход Бека-Бека в «Ниццу»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с выплатами от «Ниццы» за трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека.

— Как вы смогли договориться с «Ниццей», чтобы выплаты за Бека-Бека поступали в срок?

— Мне кажется, это зависит от клуба. В Италии ситуация другая, нежели во Франции. Французские клубы готовы платить. У нас есть договоренность. Скоро мы должны получить платеж. Как будет — проинформируем.

— То есть пока траншей от «Ниццы» не было?

— При покупках и при продажах сумма разбивается на несколько платежей. В каждом клубе есть бюджет, в нем нужно находиться. Это нормальная история.

Ранее пресс-служба «Локомотива» сообщала, что сумма сделки с «Ниццей» составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи 21-летнего француза железнодорожники получат выплату в размере 5 процентов.

За «Локомотив» Бека-Бека выступал с августа 2021 года, провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.