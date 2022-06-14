Губерниев: «В этой ситуации было бы странно, если бы Ваноли остался»

Губерниев отреагировал на слова Каттани об уходе Ваноли из «Спартака»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание спортивного директора «Спартака» Луки Каттани об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«В этой ситуации было бы странно, если бы он остался. Сейчас приход любого иностранца в российский спорт — история вопреки, я бы так сказал. Ушел и ушел, ничего страшного не произошло. Вопрос только, кто пришел. «Спартак» с каждым разом удивляет», — сказал Губерниев «СЭ».

14 июня Каттани во время пресс-конференции заявил, что не считает уход из клуба Паоло Ваноли предательством.

Ранее, 9 июня, «Спартак» объявил о расставании с Паоло Ваноли. 49-летний итальянский специалист возглавлял команду с декабря 2021 года.