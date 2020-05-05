В «Локомотиве» опровергли информацию о затянувшемся восстановлении Джорджевича

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо отреагировал на информацию в СМИ о затянувшемся восстановлении нападающего Луки Джорджевича. В октябре 2019 года он порвал крестообразные связки колена.

— Поговорил с Лукой Джорджевичем, тренером по физподготовке Сергеем Алексеевым и врачом Никитой Карлицким. Информация об увеличившихся на несколько месяцев сроках восстановления Луки — «бред» (оценка была исключительной). Восстанавливался Лука все время с опережением графика.

Мышцы в отличной форме. Разумеется, всем футболистам нужно будет набирать, адаптироваться к новому графику занятий, многое зависит и от интенсивности первых тренировок. Но для входа в общую группу Луке может понадобиться 1-2 недели максимум! Про месяцы — смешно.