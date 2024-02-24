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Корниленко: «Можно сказать, что ко всем лидерам «Крыльев Советов» этой зимой был интерес»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, кто из футболистов мог покинуть команду этой зимой.

«Понятно, что вокруг футболистов, которые приносят «Крыльям» много пользы и важны клубу, было много разговоров и интереса. По многим нашим лидерам собирали информацию, велись беседы — как в интернете, так и были определенные звонки в клуб. Можно сказать, что ко всем нашим лидерам был интерес.
Может ли летом произойти масштабная перестройка команды? Давайте будем действовать шаг за шагом. На сегодняшний день все ребята с нами, и мы постараемся сделать, чтобы так было и дальше. В таблицу мы сейчас не смотрим. Но могу сказать точно, что в каждом конкретном матче команда будет настраиваться только на положительный результат», — приводит Sport24 слова Корниленко.

«Крылья Советов» занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 18 матчах.

Источник: Sport24
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Оренбург

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Виктор Мелехин

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