Корниленко: «Можно сказать, что ко всем лидерам «Крыльев Советов» этой зимой был интерес»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, кто из футболистов мог покинуть команду этой зимой.

«Понятно, что вокруг футболистов, которые приносят «Крыльям» много пользы и важны клубу, было много разговоров и интереса. По многим нашим лидерам собирали информацию, велись беседы — как в интернете, так и были определенные звонки в клуб. Можно сказать, что ко всем нашим лидерам был интерес.

Может ли летом произойти масштабная перестройка команды? Давайте будем действовать шаг за шагом. На сегодняшний день все ребята с нами, и мы постараемся сделать, чтобы так было и дальше. В таблицу мы сейчас не смотрим. Но могу сказать точно, что в каждом конкретном матче команда будет настраиваться только на положительный результат», — приводит Sport24 слова Корниленко.

«Крылья Советов» занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 18 матчах.