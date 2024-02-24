Чанов считает, что в ЦСКА нет лидера

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что в сегодняшнем составе команды нет лидера, который мог бы повести за собой команду.

«Трудно сказать, кто в составе ЦСКА может взять на себя ответственность и повести команду за собой, не считая, конечно, Акинфеева. Чтобы выявился лидер в ЦСКА среди полевых футболистов, нужно стабилизировать и укрепить состав. Тогда появится и игрок, который поведет за собой команду. На данный момент такого футболиста нет», — цитирует Чанова Legalbet.

После 18 туров ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.