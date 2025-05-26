В «Краснодаре» подтвердили интерес к Комличенко и Осипенко

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин подтвердил интерес клуба к игрокам «Ростова» нападающему Николаю Комличенко и защитнику Максиму Осипенко.

«Осипенко и Комличенко — востребованные игроки. Они с русским паспортом, поэтому, думаю, есть не только наш интерес, но и интерес со стороны других клубов. На российским рынке приходится работать», — сказал Бузникин в эфире «Матч Премьер».

На счету 29-летнего Комличенко в этом сезоне 36 матчей, в которых он забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. 31-летний Осипенко сыграл 39 матчей, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Краснодар» близок к подписанию контракта с Комличенко. Также возможность подписания форварда рассматривает «Спартак».

Кроме того, по информации «СЭ», «Зенит» заинтересован в подписании Осипенко.