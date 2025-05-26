Добровинский — о титулах Карпина: «Надеюсь, эта «дефлорация» произойдет с «Динамо»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное назначение Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.

«Все говорят, но пока не происходит. Почему 10 июня, а не раньше? Действительно, много слухов ходило и ходит. Когда это произойдет, тогда произойдет. Очень надеюсь, что Карпин выиграет свой первый титул в «Динамо». Он строил иногда хорошие, иногда средние команды. Надеюсь, эта «дефлорация» произойдет именно с «Динамо», — сказал Добровинский «СЭ».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России подпишет контракт с бело-голубыми 10 июня.

В мае «Динамо» объявило об увольнении главного тренера команды Марцела Лички. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.