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Представитель Оздоева рассказал, что футболист получил предложения от европейских клубов

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Анзор Гаргаев, представитель российского футболиста Магомеда Оздоева, рассказал, что футболист получает предложения от европейских клубов. Напомним, 1 июня у 29-летнего полузащитника закончился контракт с «Зенитом» и игрок стал свободным агентом.

«Да, Оздоев получает предложения из Европы. Со многих мест есть. Сейчас я не могу сказать детали. Пока все на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он — свободный агент. Есть много нюансов. У него семья, трое детей. Как будет восприятие в Европе? А может, лучше остаться дома, в Москве? Все-таки он живет там. Ситуация меняется. Например, кто-то не заключил контракт в российском клубе, и высвобождается место. Подписание футболиста для любого клуба Тинькофф РПЛ — это процесс, для которого нужно согласование бюджета. Если нет мест на определенной позиции, то нет смысла подписывать даже хорошего футболиста. Поэтому у Магомеда нет спешки», — цитирует «РБ Спорт» Гаргаева.

В прошедшем сезоне Оздоев провел 16 матчей за «Зенит», в которых забил два гола. Питерский клуб занял первое место в Тинькофф РПЛ, набрав 65 очков в 30 турах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-u-magomeda-est-predlozheniya-i-iz-evropy/
Магомед Оздоев
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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