Представитель Оздоева рассказал, что футболист получил предложения от европейских клубов

Анзор Гаргаев, представитель российского футболиста Магомеда Оздоева, рассказал, что футболист получает предложения от европейских клубов. Напомним, 1 июня у 29-летнего полузащитника закончился контракт с «Зенитом» и игрок стал свободным агентом.

«Да, Оздоев получает предложения из Европы. Со многих мест есть. Сейчас я не могу сказать детали. Пока все на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он — свободный агент. Есть много нюансов. У него семья, трое детей. Как будет восприятие в Европе? А может, лучше остаться дома, в Москве? Все-таки он живет там. Ситуация меняется. Например, кто-то не заключил контракт в российском клубе, и высвобождается место. Подписание футболиста для любого клуба Тинькофф РПЛ — это процесс, для которого нужно согласование бюджета. Если нет мест на определенной позиции, то нет смысла подписывать даже хорошего футболиста. Поэтому у Магомеда нет спешки», — цитирует «РБ Спорт» Гаргаева.

В прошедшем сезоне Оздоев провел 16 матчей за «Зенит», в которых забил два гола. Питерский клуб занял первое место в Тинькофф РПЛ, набрав 65 очков в 30 турах.