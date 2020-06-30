Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

— В кой-то веке перед матчем говорят не о «Спартаке», а о ЦСКА, — сказал Калиниченко в эфире «Матч Премьер». — Все эти метания тренера... Но могу сказать точно, что никто не будет думать о месте в таблице. Об этом вспомнят только после матча.

Тренером ждет большая нервотрепка. Мне даже жаль их — тонна нервов уходит в таких матчах.

Надеюсь, «Спартак» стал более сбалансированным. Я бы остановился на паре форвардов Ларссон — Соболев. Александр отлично смотрится последнее время.