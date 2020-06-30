«В кой-то веке перед матчем говорят не о «Спартаке», а о ЦСКА». Калиниченко — о московском дерби
30 июня 2020, 17:23
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.
— В кой-то веке перед матчем говорят не о «Спартаке», а о ЦСКА, — сказал Калиниченко в эфире «Матч Премьер». — Все эти метания тренера... Но могу сказать точно, что никто не будет думать о месте в таблице. Об этом вспомнят только после матча.
Тренером ждет большая нервотрепка. Мне даже жаль их — тонна нервов уходит в таких матчах.
Надеюсь, «Спартак» стал более сбалансированным. Я бы остановился на паре форвардов Ларссон — Соболев. Александр отлично смотрится последнее время.
Результаты опроса
проголосовало: 7946Все опросы
Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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