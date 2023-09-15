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Сегодня, 12:30

Абаскаль: «Я не могу попросить купить мне игрока, просто потому что я его знаю»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал, как в клубе принимаются решения по тренсферам.

- Правильно ли мы понимаем, что последнее слово в приобретении новичков всегда за вами?

— Нет. Это работает не так. У нас все очень прозрачно. Мы много общаемся: клуб, спортивный департамент, тренер — так выстроена наша работа. Тренер и штаб анализируют игрока, его потенциал, спортивный директор с группой скаутов оценивает игрока по своим параметрам, а потом руководство оценивает финансовую составляющую потенциального трансфера. Решения, которые мы не разделяем у нас не проходят. Минимум 20 матчей мы анализируем подробно и смотрим за теми качествами, которые игрок сможет дать команде. То же касается и об игроках в арендах. Взять, например, Даниила Зорина, который уехал в Минск. Никита Баженов следит за игроками в арендах, у нас есть вся информация по ним. Все решения аргументированы и с полным доверием со стороны всех трех сторон.

- Верно ли утверждение, что все новички, которые пополнили команду в последнее время, были предложены вам спортивным директором?

— Мы отдаем в спортивный отдел наши пожелания. Например, нам нужен атакующий полузащитник с левой ногой, который пробегает за матч больше 10 км, который играет с большой интенсивностью, заходит в штрафную и хорошо исполняет стандарты, отдает голевые передачи и забивает в течение последних трех лет карьеры, который смог бы адаптироваться к нашей модели игры. Наши скауты проверяют игроков, дают отчет, и дальше клуб принимает совместное решение. Я не могу попросить купить мне игрока, просто потому что я его знаю.

- Ваш агент Тими Мешедер вовлечен в трансферную работу клуба?

— Это абсурдный вопрос, на который мне жаль тратить даже 40 секунд. Странно, что вы задаете его спустя 15 месяцев моей работы в России. У Тима много сильных игроков. Очень сильных. Но они играют в серии А, и у нас нет возможности их взять.

Гильермо Абаскаль. «Когда-то и меня не будет в «Спартаке». Надеюсь, не в ближайшие 10 лет». Большое интервью Гильермо Абаскаля

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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