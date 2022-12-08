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Сегодня, 18:38

В «Кайрате» прокомментировали информацию о выкупе «Зенитом» Алипа

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Кайрат» Арман Джаксыгулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о выкупе «Зенитом» защитника Нуралы Алипа.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о выкупе 22-летнего казахстанского футболиста клубом из Санкт-Петербурга.

«Это была не официальная информация. Нужно следить за нашими официальными источниками. В ближайшие дни мы обо всем обязательно объявим. Пока что подтвердить ничего не могу», — сказал Джаксыгулов «СЭ».

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ФК Зенит
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