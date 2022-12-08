В «Кайрате» прокомментировали информацию о выкупе «Зенитом» Алипа
Пресс-атташе «Кайрат» Арман Джаксыгулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о выкупе «Зенитом» защитника Нуралы Алипа.
Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о выкупе 22-летнего казахстанского футболиста клубом из Санкт-Петербурга.
«Это была не официальная информация. Нужно следить за нашими официальными источниками. В ближайшие дни мы обо всем обязательно объявим. Пока что подтвердить ничего не могу», — сказал Джаксыгулов «СЭ».
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|
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|
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|
14
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|17
|3
|4
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|
15
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|17
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|3
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|16-36
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
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|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
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Спартак
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|
|
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Краснодар
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|К
|Ж
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|
|
Олег Дмитриев
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