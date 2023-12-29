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Сегодня, 11:09

В «Карабахе» заявили, что не готовы отпускать Лунева. Вратарем интересуется «Рубин»

Константин Белов
Корреспондент
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Андрей Лунев.
Фото Global Look Press

Генеральный директор «Карабаха» Асиф Агсаров прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе российского вратаря азербайджанской команды Андрея Лунева в «Рубин».

Ранее издание «ИнКазань» заявило, что казанский клуб может подписать 32-летнего вратаря сборной России этой зимой.

«К нам не обращались из «Рубина» по поводу Лунева. Но Андрей — наш вратарь. Мы не планируем его отпускать», — сказал Агсаров «СЭ».

Лунев выступает за «Карабах» с августа 2023 года. Голкипер провел 15 матчей за команду во всех турнирах, пропустил 14 мячей и отыграл 7 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро. Его контракт с «Карабахом» действует до конца июня 2024 года, в соглашение включена опция продления еще на год.

Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Карабах
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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