"В какой цирк это переросло со стороны некоторых людей, – это очень грустно". Самедов - про Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью ТАСС выразил мнение, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили несправедливое наказание.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, а Мамаева – к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Также суд приговорил брата Кокорина, Кирилла Кокорина, к 1,5 годам, Александра Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам колонии.

– Все очень грустно и несправедливо, тут много не скажешь, – цитирует ТАСС Самедов. – Никто их не оправдывает за то, что они совершили. Но то, в какой цирк это переросло со стороны некоторых людей, – это очень грустно. Думаю, что ребята смогут вернуться в футбол, главное, чтобы здоровье позволило Александру это сделать.