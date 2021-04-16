Цаллагов рассказал, что для него как болельщика «Алании» с 90-х годов главный раздражитель — «Спартак»
Полузащитник «Сочи», воспитанник осетинского футбола Ибрагим Цаллагов в большом интервью обозревателю «СЭ», автору ряда книг о «Спартаке» Игорю Рабинеру рассказал о своем особом отношении к красно-белым.
— Лично для меня раздражитель — ваш любимый московский «Спартак». Потому что я — болельщик «Алании». У вашего любимого «Спартака» она попила крови немножко! (улыбается) Прекрасно помню, как золотой матч 96-го года между двумя этими командами играли в Питере, и Питер, который тоже вроде бы со «Спартаком» всегда был в контрах, болел за «Спартак». Обидно было!
— То есть в «Спартак» вы бы не перешли, если бы вас позвали?
— Не буду так категоричен. Потому что есть люди, которые эмблему целуют, а потом переходят в команду-конкурент. К таким не отношусь. Просто я — болельщик «Алании». И определенные моменты со «Спартаком» у меня связаны. Хотя его игра в стеночку, которой, к сожалению, уже давно нет, — это было классно.
(Игорь Рабинер)
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