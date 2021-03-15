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Слуцкий прокомментировал вызов Дюпина в сборную России

14:21
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что голкипер клуба Юрий Дюпин заслуженно получил вызов в сборную России.

«Безумно приятно, когда игроки из твоей команды получают первый в своей карьере вызов в сборную. Для Юрия Дюпина он особенно важен, все-таки он уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте. Он упорно работает на тренировках, доказывает свой уровень в официальных матчах, поэтому он этот вызов получил абсолютно заслуженно. Илья Самошников — это вообще одно из открытий текущего сезона, он постоянно прогрессирует», — цитирует Слуцкого ТАСС.

Помимо Дюпина, в сборную также вызван 23-летний защитник «Рубина» Илья Самошников.

Игроки вызваны в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира. Россияне встретятся с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10905307

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