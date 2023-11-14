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Свищев — о словах Березуцкого: «Очень обидно, что именно из его уст мы слышим призыв к молодежи покидать Россию»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Василий Березуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» слова бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который призвал футболистов уезжать из России.

По мнению Березуцкого, игрокам нужно уезжать за рубеж ради прогресса.

«Мы хотим напомнить ему, что он играл в ЦСКА, получал зарплату там. Вся его карьера связана с Россией. Удивительно, что человек, который достиг всего благодаря российским тренерам и клубам, ведет себя подобным образом. Мне кажется, у него осеннее обострение началось. Когда спортсмены заканчивают выступать, они находятся в вакууме, у них начинается депрессия, кто-то на стакан подсаживается, кто-то находит себя, а Березуцкий, видимо, не очень себя нашел. Мы же его прекрасно помним, розовощекий футболист, радовались его игре, два брата, достойные ЦСКА и национальной команды. Очень обидно, что именно из его уст мы слышим призыв к молодежи покидать Россию», — сказал Свищев «СЭ».

Также Дмитрий Свищев предположил, что Василий Березуцкий сказал это для получения иностранного гражданства.

«Второй вариант — он же не здесь об этом говорит, а из-за рубежа. Живя там, он решил заявить о какой-то позиции. Купив дом там на заработанные в России деньги, начал что-то говорить. А может, на него оказывается давление, и это условие, чтобы получить гражданство иностранное. Либо с ума сошел, либо это. Других причин не вижу», — добавил Свищев.

Также Василий Березуцкий рассказал, что переехал из России в Испанию на постоянное место жительства.

Березуцкий почти всю профессиональную карьеру провел в ЦСКА. Также у него 101 матч за сборную России.

После завершения игровой карьеры он работал тренером в «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

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