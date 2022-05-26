В Госдуме считают, что возвращение российских клубов в еврокубки дело времени

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские клубы могут не вернуться в еврокубки в ближайшее время.

«В середине сезона ты уже не встроишь команду в еврокубок. А то, что Чеферин раньше говорил по-другому, он прекрасно понимает, что все эти отстранения — это политика. Когда политики договорятся, тут же пойдут позитивные волны и на спорт. Если в индивидуальных видах спорта спортсмены могут пропустить несколько этапов, но в целом могут дальше выступать, то в еврокубках уже есть сетка. В середине сезона ты в эту сетку уже никого не вставишь. Если сейчас этих процессов нет, то это уже так и будет до конца сезона-2022/23. Возвращение наших клубов в еврокубки — вопрос времени», — сказала Журова «СЭ».

2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23.