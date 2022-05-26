ЦСКА поздравил Гинера с днем рождения

ЦСКА поздравил президента клуба Евгения Гинера с днем рождения. Сегодня, 26 мая, ему исполняется 62 года.

«Поздравляем президента ЦСКА с днем рождения! Желаем здоровья, благополучия и новых побед с нашим клубом!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в Российской премьер-лиге.