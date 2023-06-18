В Госдуме считают, что у УЕФА не получится ввести потолок зарплат в европейском футболе

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что УЕФА рассматривает возможность введения потолка зарплат в европейском футболе.

«Эта тема обсуждается уже ни одно десятилетие. Ничего у них не получится. Никто потолок в ближайшее время не введет. Большие деньги, большие дяди здесь заинтересованы. У клубов неограниченные бюджеты, поэтому я думаю, у УЕФА ничего не получится», — сказал Свищев «СЭ».

Президент ФИФА Джанни Инфантино говорил о возможности введения лимита зарплат в футболе в марте, эта тема также находится в поле зрения руководящего органа европейского футбола.