Барбоза: «Из Португалии в РПЛ в этом году будут играть один-два футболиста, сделки уже есть»

Агент Паулу Барбоза заявил, что в летнее трансферное окно в РПЛ приедут один-два португальских футболиста.

«Я бы не исключал вероятность того, что европейцы могут приехать в российский чемпионат. Есть много интересных футболистов, которые играют в Европе, и у которых заканчиваются контракты. Из европейцев в Россию могут приехать не только балканцы, но и представители Южной Европы: Италия, Франция, Португалия, Испания. Думаю, что из Португалии в РПЛ в этом году будут играть один-два футболиста. Возможно, даже из Испании. Сделки уже есть, и, возможно, в ближайшее время появятся и другие. Трансферный период все-таки только начинается. Это известный клуб. Кто-то из тройки лидеров? Поживем — увидим. Такая возможность есть», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Новый сезон чемпионата России стартует 23 июля. По итогам минувшего сезона победителем РПЛ стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, третье — «Спартак».