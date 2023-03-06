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Сегодня, 15:06

В Госдуме прокомментировали инициативу об отмене FAN ID

Микеле Антонов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Сергей Обухов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на инициативу Виталия Милонова отменить паспорт болельщика.

Ранее, 6 июня 2022 года, законопроект Обухова об отмене FAN ID был отклонен Правительством РФ.

«Законопроект об отмене FAN ID лежит без движения. Мы обращались в Правительство с соответствующими запросами. Нам приходил отказ. Мы хотели провести в рамках комитета парламентские слушания. Другие фракции, в том числе и милоновская, не хотели в этом участвовать. Теперь они проснулись. Что касается Милонова, насколько я понял, он собирается лишь задать вопрос господину Мишустину. Пусть задаст. Мы готовы к диалогу, если другие фракции присоединятся, внести более облегченный вариант. Принимайте решение и отменяйте. Главное, чтобы болельщикам было хорошо и безопасно на футболе», — сказал Обухов «СЭ».

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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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