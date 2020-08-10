Почетный президент Олимпийского комитета России, вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков считает, что результат матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) нужно аннулировать, а судей — дисквалифицировать.

— Я хочу высказаться не как болельщик «Спартака», а как человек, который давно смотрит футбол и сам играл, — цитирует ТАСС Жукова. — Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. На 88-й минуте он грубо ошибся в пользу гостей. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. Подробнее об этом эпизоде — здесь.

Владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» взорвал настоящую информационную бомбу: «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас». Полностью заявление можно прочитать — здесь.

Казарцев покинул стадион поздно ночью после игры и не стал разговаривать с журналистами.