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В Госдуме призвали аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи»

10 августа 2020, 14:14
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Почетный президент Олимпийского комитета России, вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков считает, что результат матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) нужно аннулировать, а судей — дисквалифицировать.

9&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Красно-белые после матча.Судейство убивает футбол. «Спартак» снимается с чемпионата?

— Я хочу высказаться не как болельщик «Спартака», а как человек, который давно смотрит футбол и сам играл, — цитирует ТАСС Жукова. — Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. На 88-й минуте он грубо ошибся в пользу гостей. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. Подробнее об этом эпизоде — здесь.

Владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» взорвал настоящую информационную бомбу: «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас». Полностью заявление можно прочитать — здесь.

Казарцев покинул стадион поздно ночью после игры и не стал разговаривать с журналистами.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9160887

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