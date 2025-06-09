Полузащитник ЦСКА Кисляк: «Нет ощущения, что я стал звездой»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что не считает себя звездой РПЛ.

«Я бы не стал говорить, что стал звездой или открытием. Не знаю, как сказать. Ощущения, что я стал звездой, нет. В любом случае я еще не добился того, чего добились многие», — цитирует Кисляка ТАСС.

В прошедшем сезоне 19-летний хавбек провел 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

ЦСКА с 59 очками финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Также армейцы стали победителями FONBET Кубка России, обыграв в финале «Ростов».