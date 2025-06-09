Полузащитник ЦСКА Кисляк: «Нет ощущения, что я стал звездой»
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что не считает себя звездой РПЛ.
«Я бы не стал говорить, что стал звездой или открытием. Не знаю, как сказать. Ощущения, что я стал звездой, нет. В любом случае я еще не добился того, чего добились многие», — цитирует Кисляка ТАСС.
В прошедшем сезоне 19-летний хавбек провел 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
ЦСКА с 59 очками финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Также армейцы стали победителями FONBET Кубка России, обыграв в финале «Ростов».
Источник: ТАСС
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|18-9
|22
|
3
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|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
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|
7
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|3
|3
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|
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|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
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|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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