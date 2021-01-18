В Госдуме оценили желание Тарасова начать политическую карьеру

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» решение экс-футболиста сборной России Дмитрия Тарасова заняться политикой после завершения спортивной карьеры.

Ранее Тарасов заявил о своих политических амбициях в интервью «Чемпионату».

— Во-первых, спортсмен спортсмену рознь. И конкуренция сейчас серьезная. Человек без образования, без понимания в Думу попасть не сможет. Посмотрите, кто сейчас в Думе — думаю, претензии к этим людям предъявлять сложно.

Если человек выбирает «Единую Россию», то сначала надо выиграть праймериз — это достаточно непростое испытание. Ряд спортсменов в итоге отказывались от мысли идти в политику из-за этого. В других партиях это может быть чуть легче, там другие правила.

— Какие перспективы у футболистов в Госдуме?

— Это людям решать. Это голосование людей. Если люди не поддержат, то человека не выберут. Тут одним футболом не получится избраться в ГосДуму.

У нас уже есть представитель футбола — Газзаев. Он достойно представляет футбольное сообщество. И футбольная тема поднимается постоянно на разных комиссиях.

— Почему спортсмены идут в основном в «Единую Россию»?

— Во многих регионах «Единая Россия» имеет высокие позиции. Когда я принимала решение, от какой партии идти, поняла, что все мои друзья — единороссы. Это тоже было причиной выбора партии.

(Константин Колмаков)