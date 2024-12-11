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В Госдуме объяснили отказ отменять Fan ID

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» объяснил решение отклонить законопроект об отмене системы идентификации зрителей (Fan ID). Ранее в среду об этом сообщили «РИА Новости».

«Да, действительно было принято такое решение. Объясню, почему: данный законопроект был принят с целью обеспечения безопасности на матчах еще в 2022 году по предложению правительства и наших правоохранительных структур. И думаю, вы согласитесь, что цели, которые ставились, были выполнены. Это положительная сторона, но есть и негативная. Мы видим, что часть болельщиков покинула стадионы и больше не посещает матчи, что мы действительно можем наблюдать. Но мне кажется, что безопасность на стадионах превыше всего, поэтому идея по отмене Fan ID не была поддержана правительством. На самом деле, мне кажется, что болельщики должны с пониманием отнестись к этой мере, ведь времена не спокойные», — сказал Свищев «СЭ».

В июне 2022 года депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) внесли в Госдуму РФ законопроект об отмене паспорта болельщика.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. В настоящее время она распространяется на чемпионат России по футболу среди команд клубов РПЛ и финальный матч Кубка России по футболу.

Денис Сафронов

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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
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5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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