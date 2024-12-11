Кордоба считает, что в этом сезоне судьи против «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что его команда в последнее время часто боролась с судьями.

«Какой итог могу подвести? Очень сложно сейчас говорить об этом. Нам все время приходилось бороться против судей, кажется, они были против нас. Но наше дело не смотреть на эти вещи, а просто идти к общей цели команды», — сказал Кордоба «РБ Спорт».

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков.