В «Фенербахче» опровергли слухи об интересе к Кассьерре
Спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко опроверг информацию об интересе к форварду «Зенита» Матео Кассьерре.
«Эта информация не является правдой», — приводит слова Бранко Legalbet.
27-летний колумбиец признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2023/24 по итогам голосования болельщиков.
Кассьерра провел 38 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал 8 голевых передач. С 21 голом он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
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Локомотив – Акрон
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Пари НН – Рубин
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