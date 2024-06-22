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Сегодня, 05:49

В «Фенербахче» опровергли слухи об интересе к Кассьерре

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко опроверг информацию об интересе к форварду «Зенита» Матео Кассьерре.

«Эта информация не является правдой», — приводит слова Бранко Legalbet.

27-летний колумбиец признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2023/24 по итогам голосования болельщиков.

Кассьерра провел 38 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал 8 голевых передач. С 21 голом он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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