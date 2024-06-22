Калешин: «Нобоа — очень сильный футболист, но ленивый — просто ужас»
Бывший игрок «Рубина» Виталий Калешин поделился мнением о бывшем одноклубнике Кристиане Нобоа.
«Нобоа — очень сильный футболист. Ленивый, конечно, просто ужас, но у него настолько много мастерства, что при всей его лени это позволяет делать разницу. Он очень сильный футболист. Бердыев гонял его за лень, за то, что лишний раз не побежит куда-то. А так у него на самом деле здоровья вагон, просто менталитет такой — не особо любит бегать», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.
Нобоа выступал в России за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи». 39-летний эквадорец в общей сложности провел в РПЛ 366 матчей, в которых забил 78 голов и сделал 52 результативные передачи.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
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Химки – Динамо Мх
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