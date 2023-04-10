В Петербурге планируют провести турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды» и еще одного клуба РПЛ

Как стало известно «СЭ», в конце июня-начале июля в Санкт-Петербурге может быть организован представительный международный товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды» (чемпион Сербии, участник отборочного турнира Лиги чемпионов) и еще одного клуба РПЛ из первой восьмерки.

Для всех команд эти соревнования станут этапами подготовки к сезону-2023/24. Их проект уже подготовлен, в настоящее время он согласовывается со всеми заинтересованными сторонами.