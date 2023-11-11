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Сегодня, 16:33

В «Факеле» ответили Алаеву на слова о поле в Воронеже: «Газон был точно лучше, чем в матче со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов поделился «СЭ» мнением о матче 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) и ответил президенту РПЛ Александру Алаеву, который ранее выразил мнение о состоянии поля на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.

Ранее Алаев заявил «СЭ», что газон во время матча с армейцами был «тяжелым», несмотря на все старания клуба.

«Мы хотим набирать очки. Нам без разницы, московская команда против нас или другая. Мы не падали духом. Хорошо, что так сложилось и мы смогли набрать 1 очко. Слова Алаева о том, что поле было тяжелым? Газон был точно лучше, чем в матче со «Спартаком», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками в 15 матчах.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Даниил Хлусевич

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Спартак

 11 1 3
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