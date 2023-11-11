В «Факеле» ответили Алаеву на слова о поле в Воронеже: «Газон был точно лучше, чем в матче со «Спартаком»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов поделился «СЭ» мнением о матче 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) и ответил президенту РПЛ Александру Алаеву, который ранее выразил мнение о состоянии поля на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.

Ранее Алаев заявил «СЭ», что газон во время матча с армейцами был «тяжелым», несмотря на все старания клуба.

«Мы хотим набирать очки. Нам без разницы, московская команда против нас или другая. Мы не падали духом. Хорошо, что так сложилось и мы смогли набрать 1 очко. Слова Алаева о том, что поле было тяжелым? Газон был точно лучше, чем в матче со «Спартаком», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками в 15 матчах.