В «Факеле» отказались комментировать информацию о возможном назначении Евсеева

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Старший селекционер футбольного клуба «Факел» Александр Самедов отказался комментировать возможное назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела».

Ранее об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

«Правда ли, что Вадим Евсеев станет главным тренером «Факела»? Без комментариев», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

47-летний специалист работал в «Шиннике» с лета 2021 года.

«Шинник» располагается на 12-м месте в турнирной таблице первой лиги.