Борис Ротенберг подтвердил намерение избираться в исполком РФС

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» заявил, что хотел бы представлять интересы РПЛ в исполкоме РФС.

— На этой неделе было собрание РПЛ. Писали, что лига может выдвинуть вас в исполком РФС. Насколько это соответствует действительности?

— Заявление подали. Это согласовано со мной.

— Собираетесь представлять интересы РПЛ в исполкоме?

— Да.

— Когда ожидаете решение?— Не знаю. Заявление подано. По идее должно решиться на следующем собрании.

Полное интервью Бориса Ротенберга «СЭ» здесь