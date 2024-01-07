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Сегодня, 17:00

«Сочи»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

«Сочи» проведет зимние учебно-тренировочные сборы в Сочи и Турции
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артур Юсупов (ФК «Сочи»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболисты и тренерский штаб «Сочи» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).

Сочинская команда выйдет из отпуска 15 января. Игроки соберутся в Сочи, где 15 и 16 января пройдут медицинский осмотр и тесты на функциональную готовность. Первый сбор пройдет на домашней арене. Затем команда отправится в Турцию, где второй сбор запланирован в период с 29 января по 9 февраля, а третий — с 13 по 23 февраля.

По итогам 18 туров премьер-лиги южане занимают последнее место в турнирной таблице, в их активе — 11 очков.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Сочи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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