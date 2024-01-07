«Сочи»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Футболисты и тренерский штаб «Сочи» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).

Сочинская команда выйдет из отпуска 15 января. Игроки соберутся в Сочи, где 15 и 16 января пройдут медицинский осмотр и тесты на функциональную готовность. Первый сбор пройдет на домашней арене. Затем команда отправится в Турцию, где второй сбор запланирован в период с 29 января по 9 февраля, а третий — с 13 по 23 февраля.

По итогам 18 туров премьер-лиги южане занимают последнее место в турнирной таблице, в их активе — 11 очков.

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