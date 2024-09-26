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Судейство

Сегодня, 14:35

Судья Иванов снова получил назначение. Значит, Маухуб удален правильно?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судья Сергей Иванов получил очередное назначение. 29 сентября он вместе с Алексеем Стипиди будет работать на матче 12-го тура первой лиги «Черноморец» — «Сокол».

Иванов выполнит обязанности видеоарбитра (ВАР), Стипиди — его ассистента (АВАР).

Напомним, что к арбитру из Ростова-на-Дону возникли претензии со стороны «Динамо» после игры 9-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2). Главная из них была связана с вынесением второго предупреждения Эль-Мехди Маухубу за неспортивное поведение (симуляцию). Вслед за этим динамовец, естественно, был удален и заработал дисквалификацию на одну игру.

Означает ли назначение Иванова, что его решения во встрече РПЛ признаны правильными?

Сергей Иванов (судья)
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«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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 Арсенал 11 6 5 0 10-4 23
2
 Урал 11 6 3 2 17-8 21
3
 Торпедо 11 5 6 0 17-9 21
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
6
 Балтика 11 4 5 2 11-9 17
7
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
8
 Сочи 11 4 4 3 15-12 16
9
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
10
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
11
 Енисей 11 4 1 6 10-13 13
12
 Нефтехимик 11 3 4 4 9-12 13
13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
14
 КАМАЗ 11 3 2 6 8-9 11
15
 Шинник 11 2 5 4 7-10 11
16
 Алания 11 2 4 5 6-9 10
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 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
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 Тюмень 11 1 2 8 7-17 5
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