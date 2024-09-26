Тарханов назвал новичка ЦСКА Пьянича топовым футболистом

Известный отечественный специалист Александр Тарханов оценил переход полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

Соглашение с 34-летним боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

«По его имени, как он играл, конечно, это топ-трансфер для чемпионата России. Просто в нынешнем состоянии нельзя его оценить. Кто видел, как он играл в Эмиратах? Когда выйдет на поле — будет понятно, а пока это все-таки топовый футболист», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находился в статусе свободного агента с июля 2024 года.