Агент Уремовича заявил, что защитник намерен вернуться в «Рубин» летом

Агент защитника Филипа Уремович Иван Бошняк рассказал об адаптации своего клиента в «Шеффилд Юнайтед».

«У Уремовича все в полном порядке, — приводит слова Бошняка «РБ Спорт». — Филип дебютировал за «Шеффилд Юнайтед», провел на поле чуть больше 50 минут. Пока Уремович не готов на сто процентов, поскольку какое-то время находился без игровой практики из-за сложившейся ситуации. Так или иначе, первая игра была для него идеальным, ему полностью подходит стиль игры команды«.

Агент ответил на вопрос о том, намерен ли защитник вернуться летом в «Рубин».

«Конечно, здесь не может быть никаких сомнений. Взял ли все финансовые обязательства на себя «Шеффилд Юнайтед»? Когда игрок приостанавливает контракт, клуб ничего ему не платит. До 30 июня «Рубин» ничего выплачивать Уремовичу не будет, финансовые обязательства полностью на «Шеффилде», — сказал он.

Также Бошняк рассказал, были ли какие-то договоренности с российским клубом на случай травмы защитника.

«Смотрите, переход Уремовича в «Шеффилд Юнайтед» — это полноценная аренда, самый обычный трансфер. Английский клуб платит ему, и если что-то произойдет, о неустойке речи не идет. Филип может получить повреждение в любом клубе, но хотелось бы, чтобы обошлось без этого», — сказал агент.

Напомним, что 25-летний хорват подписал временный контракт с «Шеффилд Юнайтед», выступающим в Чемпионшипе. Помимо него «Рубин» покинули сразу шесть легионеров.