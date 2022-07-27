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Дзюба продолжает тренироваться с казанским «Рубином»

Виктория Кравченко
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Нападающий Артем Дзюба продолжает тренироваться с «Рубином», сообщила пресс-служба клуба ТАСС.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского клуба, где поддерживает спортивную форму.

«Артем Дзюба действительно тренируется с командой. Как долго «Рубин» планирует помогать игроку? Сказать не можем», — говорится в заявлении.

В данный момент форвард является свободным агентом — он покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта с клубом. Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин находится в процессе поиска новой команды

Источник: https://tass.ru/sport/15325791
Артем Дзюба
ФК Рубин (Казань)
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