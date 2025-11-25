Тюкавин — о Telegram-канале: «Постараюсь грузить нормальный контент»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос «СЭ» об открытии своего Telegram-канала.

— Ты стал блогером: прогревал матч со сборной Чили через свой Telegram-канал. Как тебе пришла идея?

— Ну не стал блогером, ха-ха. Помогли с этим. Будет свободное время, буду стараться уделять его каналу. Не будет времени, не буду уделять. Будет желание, время, буду что-то выкладывать туда.

— Не будет заочного соревнования с футболистами сборной, которые завели каналы раньше тебя, например с Круговым?

— Да нет. Всегда приятно, когда их много. Чем больше подписчиков, тем лучше, но посмотрим. Кому интересно, останутся, кому неинтересно, выйдут, удалят. Постараюсь нормальный контент туда грузить.

— Ориентируетесь на каких-то блогеров?

— На вас.

— Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев говорил, что заходит в комментарии своего Telegram-канала, чтобы посмеяться. Что смешного писали тебе?

— Вот только Заха (полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян. — Прим. «СЭ») недавно зашел ко мне на канал. Я с ним списался, он как раз зашел и ответил.