Тюкавин — о Telegram-канале: «Постараюсь грузить нормальный контент»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос «СЭ» об открытии своего Telegram-канала.
— Ты стал блогером: прогревал матч со сборной Чили через свой Telegram-канал. Как тебе пришла идея?
— Ну не стал блогером, ха-ха. Помогли с этим. Будет свободное время, буду стараться уделять его каналу. Не будет времени, не буду уделять. Будет желание, время, буду что-то выкладывать туда.
— Не будет заочного соревнования с футболистами сборной, которые завели каналы раньше тебя, например с Круговым?
— Да нет. Всегда приятно, когда их много. Чем больше подписчиков, тем лучше, но посмотрим. Кому интересно, останутся, кому неинтересно, выйдут, удалят. Постараюсь нормальный контент туда грузить.
— Ориентируетесь на каких-то блогеров?
— На вас.
— Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев говорил, что заходит в комментарии своего Telegram-канала, чтобы посмеяться. Что смешного писали тебе?
— Вот только Заха (полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян. — Прим. «СЭ») недавно зашел ко мне на канал. Я с ним списался, он как раз зашел и ответил.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0