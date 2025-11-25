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Тюкавин — о Telegram-канале: «Постараюсь грузить нормальный контент»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос «СЭ» об открытии своего Telegram-канала.

— Ты стал блогером: прогревал матч со сборной Чили через свой Telegram-канал. Как тебе пришла идея?

— Ну не стал блогером, ха-ха. Помогли с этим. Будет свободное время, буду стараться уделять его каналу. Не будет времени, не буду уделять. Будет желание, время, буду что-то выкладывать туда.

— Не будет заочного соревнования с футболистами сборной, которые завели каналы раньше тебя, например с Круговым?

— Да нет. Всегда приятно, когда их много. Чем больше подписчиков, тем лучше, но посмотрим. Кому интересно, останутся, кому неинтересно, выйдут, удалят. Постараюсь нормальный контент туда грузить.

— Ориентируетесь на каких-то блогеров?

— На вас.

— Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев говорил, что заходит в комментарии своего Telegram-канала, чтобы посмеяться. Что смешного писали тебе?

— Вот только Заха (полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян. — Прим. «СЭ») недавно зашел ко мне на канал. Я с ним списался, он как раз зашел и ответил.

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Арсен Захарян
Константин Тюкавин
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ФК Динамо (Москва)
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АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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