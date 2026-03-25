Нагорных о слухах вокруг перехода в «Динамо»: «Может, писать не о чем»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» с иронией отреагировал на информацию о возможном переходе руководства клуба и главного тренера Михаила Галактионова в «Динамо».

«Узнал об этом от вас. Никаких переходов, никуда не планируется. Странно, что такие публикации выходят на этой неделе, когда игр «Локомотива» нет. Обычно такое видим за пару дней до матчей. Видимо, ошиблись со временем. Может, писать не о чем», — сказал Нагорных «СЭ».

Ранее о возможном переходе Галактионова и Нагорных в «Динамо» сообщал Telegram-канал «ЭкСпорт Клипина».

По информации «СЭ», в «Динамо» не обсуждаются кандидатуры для смены главного тренера.