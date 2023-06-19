В «Балтике» прокомментировали продление контракта с Игнашевичем

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал для «СЭ» решение продлить соглашение между клубом и Сергеем Игнашевичем.

«К принципиальному соглашению мы с Сергеем Николаевичем пришли давно. И клуб, и тренер были заинтересованы в продлении сотрудничества. Договорились достаточно быстро», — сказал Волженкин «СЭ».

16 июня губернатор Калининградской области заявил о кредите доверия к тренерскому штабу Игнашевича.

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ.