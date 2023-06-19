Широков считает Соболева слабее Кассьерры

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о составах «Зенита» и «Спартака».

«Кто из игроков «Спартака» соответствует уровню «Зенита»? Когда приходил Бакаев, все говорили, что соответствует. Но он пока не доказал, что соответствует уровню стартового состава. Из «Спартака» мне нравится Литвинов — есть лидерские качества, передача, головой играет. Соболев? На мой взгляд, он слабее Кассьерры. Кассьерра забил мало, но по качествам он лучше. Он быстрее, не хуже ведет единоборства. Он более мобилен. Соболев хороший игрок, из года в год забивает много, но в «Зенит» я бы не взял. Но мне кажется, ему и в «Спартаке» неплохо», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 26-летний Соболев провел за «Спартак» 32 матча, забил 15 мячей и отдал девять результативных передач.