В «Ахмате» сообщили о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что у главы Чечни и почетного президента клуба Рамзана Кадырова «все хорошо». Ранее появилась информация, что у Кадырова заподозрили коронавирус.

— Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался, — цитирует РБК Айдамирова. — У него все хорошо, он руководил и дай Бог будет руководить нами долгие годы.

Также Айдамиров подтвердил, что Кадыров сейчас в Грозном, а также сообщил, что в «Ахмате» случаев заражения не выявлено.

— Тестирование, конечно, проводим в клубе. Все футболисты проходят его, случаев не выявлено, — сказал гендиректор грозненцев.

По официальным данным, в Чечне с момента начала эпидемии COVID-19 по состоянию на 22 мая выявлено 1046 заболевших, 11 человек умерли, 643 — выздоровели.