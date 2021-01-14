РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Ахмате» прокомментировали возможную вакцинацию команды от коронавируса

12:48
Теги:

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал для «СЭ» возможную вакцинацию команды от Covid-19.

«Все будет осуществляться добровольно. Мы не можем заставить вакцинироваться ни футболистов, ни персонал. У нас же в стране нет закона об обязательной вакцинации, поэтому каждый сам будет решать — нужно ему это или нет. На данный момент в команде привившихся нет», — сказал Айдамиров.

Ранее врач «Локомотива» Никита Карлицкий выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса.

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир