В «Ахмате» прокомментировали возможную вакцинацию команды от коронавируса
12:48
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал для «СЭ» возможную вакцинацию команды от Covid-19.
«Все будет осуществляться добровольно. Мы не можем заставить вакцинироваться ни футболистов, ни персонал. У нас же в стране нет закона об обязательной вакцинации, поэтому каждый сам будет решать — нужно ему это или нет. На данный момент в команде привившихся нет», — сказал Айдамиров.
Ранее врач «Локомотива» Никита Карлицкий выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса.
(Владимир Пушкарев)
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