В «Ахмате» прокомментировали возможную вакцинацию команды от коронавируса

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал для «СЭ» возможную вакцинацию команды от Covid-19.

«Все будет осуществляться добровольно. Мы не можем заставить вакцинироваться ни футболистов, ни персонал. У нас же в стране нет закона об обязательной вакцинации, поэтому каждый сам будет решать — нужно ему это или нет. На данный момент в команде привившихся нет», — сказал Айдамиров.

Ранее врач «Локомотива» Никита Карлицкий выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса.

(Владимир Пушкарев)