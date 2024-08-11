В «Ахмате» поощряют стремление Бериши бороться за трофеи с «Ахматом»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о целях команды на сезон.

— Бериша говорил, что «Ахмат» будет бороться за трофеи.

— Считаю, Бериша молодец, если так говорит.

— То есть «Ахмат» готов бороться за трофеи?

— Вы хотите, чтобы он боролся за выживание? В армии говорят: какой солдат не мечтает быть генералом. Так и здесь. Я поощряю это. Главное, чтобы было такое желание. Сегодня они все бились как один. После «Локомотива» состояние в команде было тяжелое. Все понимали, что сыграли так, как нельзя было. Больше оценивать нечего.

После матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0) «Ахмат» с 3 очками расположился на 14-й строчке турнирной таблицы.

(Александр Абустин)