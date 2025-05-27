В агентстве Медины допустили, что футболист уйдет из «Спартака» летом: «Есть интерес из Бразилии и Ближнего Востока»

Представитель компании Ultimate sports Марат Хинчагов ответил «СЭ» на вопрос о будущем полузащитника «Спартака» Хесуса Медины.

«К Медине есть устойчивый интерес от клубов из Бразилии и Ближнего Востока. Прошлой зимой «Ботафого» хотел забрать Хесуса, была договоренность по сумме сделки и по личному контракту, но в последний момент Деян Станкович наложил вето на этот переход. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Сейчас значительно больше шансов, что игрок покинет «Спартак» летом. Но у Хесуса контракт со «Спартаком», и решение будет за клубом» — сказал Хинчагов «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний парагваец провел за «Спартак» 24 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.