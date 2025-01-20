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Сегодня, 08:53

В агентстве нападающего «Зенита» Артура подтвердили трансфер игрока в «Ботафого»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артур.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В агентстве Talents Sports, представляющем интересы нападающего «Зенита» Артура, подтвердили «СЭ» переход бразильца в «Ботафого».

«Сделка заключена», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее о переходе сообщил журналист Фабрицио Романо. По данным источника, трансфер состоялся за 10 миллиона евро: «Зенит» получит 20 процентов от последующей перепродажи 26-летнего бразильского футболиста.

«Зенит» в январе 2024 года приобрел Артура у «Палмейраса» за 15 миллионов евро. Контракт форварда с сине-бело-голубыми был рассчитан до лета 2027-го.

В нынешнем сезоне Артур провел 19 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.

Футбол
ФК Ботафого
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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